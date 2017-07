"Juba kaheksa aastat järjest käinud ja käin veel edasigi," rääkis Tartust pärit Margus, kes tuli kohale oma autoga.

Iga aastane American Beauty Car Show tõi taaskord kokku uhked autod ning veel lahedama publiku.

(Robin Roots)



"See on koht, kus kogunevad Ameerika autode huvilised ja siia tuleb tulla," rääkis Margus, miks tema seda üritust külastab. Margus on kõik kaheksa aastat üritusel käinud enda isikliku autoga. "Auto on 59 aasta toodetud. Nii nagu nad on need Ameerika autod - ilusad, tõsisest rauast."