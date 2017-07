Londoni metroos üritas üks mees võõral moslemist naisel hijab'i peast ära kiskuda ja sülitas naise sõbra peale.

Rünnatud naine postitas Twitterisse pildi salli kiskuma hakanud mehest ja tema kaaslasest, vahendab The Guardian.

''See mees üritas minult jõuliselt Baker Street peatuses hijab'i peast ära kiskuda ja kui ma instinktiivselt sallist kinni haarasin, siis ta lõi mind,'' oli naine pildi juurde kirjutanud.

This man at Baker Street station forcefully attempted to pull my hijab off and when I instinctively grabbed ahold of my scarf he hit me pic.twitter.com/d3B6Av5jkb