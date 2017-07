Mis on tegelik põhjus, mis selliseid ärimehi nagu Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis kohalikku poliitikasse ajab, võime vaid spekuleerida. Ent kindel on, et mida selgem on ärimeeste valimisliidu kandideerimine – eelmisel nädalal selgus näiteks, et kampaaniajuhiks saab Mart Luik –, seda enam on erakondadel põhjus muret tunda, et uus olukord ei pruugi neile soodne olla. Küsimus pole seejuures ainult Keskerakonna ainuvõimu jätkumises Tallinnas.

Et ärimeeste valimisliidust on avalikkuse ette seni küllalt vähe infot jõudnud, on raske öelda, kas valimisliidus kandideerijaid ja eriti säravaid inimesi nimekirja eesotsas saab kokku piisavalt, et teha tulemus, mis võimaldaks uutel tulijatel linnavolikokku pääseda. Kuid nimekirjal võib oluline mõju olla isegi siis, kui valimiskünnist ületada ei õnnestugi – eelkõige poliitika paremtiival tihenenud konkurents tähendab, et ettevõtjad võivad hääli võtta maailmavaatelt sarnaselt Reformierakonnalt, ja kedagi suurtest erakondadest ehk isegi ukse taha jätta. Urmas Sõõrumaa ja Edgar Savisaare lähedane sõprus annab aga ainest spekulatsioonideks, et eraldi Savisaare nimekirja ei sünnigi, vaid viimane liitub valimisvõitluses ettevõtjatega. Koostööd ei välistata kellegagi, ongi üks loodava valimisliidu põhisõnumitest.

Valimisedu saavutamiseks ei pruugi aga piisata võimalikult paljude tuntud nägude koondamisest, kui neil puudub valijaid kõnetav sõnum. Avalikult on tõstatatud näiteks linnaplaneerimise ja lasteaiajärjekordade küsimus. See on mõistlik valik – aastaid lahendamata murekohtadele näpuga näitamine ei anna valijaile põhjust õlgu kehitada, kas see ikka on pealinna põletavaim probleem, nagu juhtus näiteks sotside linnapeakandidaadi autoromude kleepsutamiskampaaniaga. Teisalt võiks uue valimisliidu surve hoida just kohalike teemade peal ka nende erakondade pilku, kes kampaaniasõnumites kipuvad linna ja riigi juhtimist omavahel segi ajama.

Kahjuks pole eriti kuulda olnud, mida arvab ise Tallinna linnaga ärilistes suhetes oleva Urmas Sõõrumaa loodav valimisliit kohalike valimiste igavesest meelisteemast – korruptsioonist. Vastus sellele annaks nii mõnelegi valijale selguse, kas uusi tulijaid tervitada või mitte.