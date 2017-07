Eilsed lubadused oled tänaseks vist juba unustanud. Plaanipäraselt tegutsemine ei õnnestu. Nüüd on sul hoopis teistsugune tuju, meeleolud muutuvad kiiresti.

Väga huvitavat, lausa uskumatut infot jõuab sinu kõrvu. Võib vabalt olla nii, et ulmelisena näiv jutt osutub tõeks, ent loogilisena kõlavad asjad ei ole päris õiged.

Kaksikud

Äriasjus võivad toimuda ootamatud pöörded, pead palju vaeva nägema, et olukord kontrolli alt ei väljuks. Teiste nõuanded ei pruugi sind õigele rajale juhatada.

Vähk

Õhkkond võib olla ärev, midagi on muutumas, ent sinul ei ole võimalik kõiki muudatusi juhtida. Pead olema paindlik ja suutma kohaneda uuenevates oludes.

Lõvi

See, kui pole näha, ei tähenda, et pole olemas! Mingid mahasurutud tunded võivad pinnale tõusta ja olukorra pea peale pöörata. Kui alustad täna reisi, võib see kujuneda seiklusrohkeks.

Neitsi

Küllaltki raske on kaaslastega koostööd teha. Inimestel on palju huvitavaid mõtteid, ent need ei haaku omavahel. Igaüks tahab oma tahtmist läbi suruda.

Kaalud

Päev võib tuua huvitavaid kohtumisi, mis panevad sind elus kannapöördeid tegema. Kellegi uuenduslikud ideed tunduvad sulle väga köitvad. Lähed kergesti vooluga kaasa.

Skorpion

Igaüks meist näeb maailma natuke erinevalt. Juhul, kui me oleme veendunud, et see, mismoodi meie asjadele vaatame, ongi absoluutne tõde, tekivad vastuolud teistega kergesti.

Ambur

Oled julge ja riskialdis. Kõrgused ja kiirused tõmbavad sind. Küllap on sul soov ennast proovile panna ning ka teistele muljet avaldada. Ära oma tervisega riski!

Kaljukits

Parem on, kui sa annad kallile inimesele tegevusvabadust ega kontrolli igat ta sammu. Kui liigselt klammerdud, võib temas tekkida soov sinust võimalikult kaugele põgeneda.

Veevalaja

Jutuajamised kolleegidega võtavad huvitavaid pöördeid. Koostöö planeerimine ei pruugi sujuda, sest sina vaevalt et tahad praegu kellegi teise plaani järgi tegutseda.

Kalad