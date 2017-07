Kaksikud

Pigem puhkamiseks ja lõõgastumiseks sobiv päev, mil meeleolu on unistav ja töötahet suurt ei ole. Kipud olema laisavõitu ja leiad igasuguseid ettekäändeid töö edasi lükkamiseks.

Vähk

Sulle võib tunduda, et head ajad on juba möödas. Sorid mälestustes, mis on küll ilusad, ent tekitavad nukra meeleolu. Võid end pisut väsinuna ja ebakindlana tunda.

Lõvi

Jutuajamised sõpradega kanduvad kiiresti isiklikele teemadele. Olete üksteise vastu veelgi avameelsemad kui tavaliselt, armuvalu on ju vaja kellelegi kurta.

Neitsi

Tööl võib meeleolu olla tavapärasest lõbusam, ehk on sul koos kolleegidega midagi tähistada või tuleb lihtsalt tahtmine koos pikem mõnus lõunapaus teha.

Kaalud

Küllap igatsed rutiinsest ümbrusest minema. Hing ihkab midagi ilusat ja romantilist. Võiksid külastada paika, millega sind seovad helged mälestused.

Skorpion

Elu võib tunduda paganama ebaõiglane. Oled endast palju andnud, teinud mõndagi selleks, et teistel oleks hea. Kui aga neilt nüüd abi palud, võid saada äraütleva vastuse.

Ambur

Vajadus turvalisuse ja hoolitsuse järele on suur. Ootad armastatud inimeselt täielikku pühendumist. Oled valmis palju tegema ka selleks, et temal hea olla oleks.

Kaljukits

Töö sujub hästi juhul, kui see on kuidagi seotud teiste eest hoolitsemisega, näiteks teeninduse või söögitegemisega. Tahad pakkuda klientidele tõepoolest parimat.

Veevalaja

Tunned rõõmu lastega tegelemisest. Ka juhul, kui sa ise ei ole lapsevanem. Sind valdab soov väiksemaid hoida, kaitsta ja õpetada. Eriti tore on nendega koos midagi loomingulist teha.

Kalad