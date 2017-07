Ilmselt on vaja midagi korda ajada seoses kodu- ja pereasjadega, näiteks vormistada mingeid dokumente. Kui on vaja kelleltki infot saada, esita küsimusi rahulikul moel.

Kaksikud

Mossitada ei ole mõtet. Kui armastatud inimese seisukohad sulle vastukarva on, siis räägi sellest temaga viisakalt ja kannatlikult. Ju ta sind mõistab.

Vähk

Tuleb pühenduda kohustustele, olgu need siis tööalased või isiklike asjadega seotud. Tegutse kiirustamata ja süsteemselt, siis laabub su tegevus tõrgeteta.

Lõvi

Võimalik, et pead tegema tööd, mis sind küll väga ei köida, ent mille oled lubanud valmis teha. Sul ei ole seda enam kuhugi edasi lükata, seega vii see lõpuni.

Neitsi

Tõsistel teemadel rääkimist ei ole mõtet vältida, see ainult suurendaks sisemist pinget. Võta jutuajamine ette, kui see mööda saab, võid märksa kergemalt hingata.

Kaalud

Asjalik tegevus ja süsteemne mõtlemine aitab tasakaalustada üldist ärevat õhkkonda. Näita armsamale, et oled endiselt ta kõrval, et su armastus on püsiv.

Skorpion

Kui vajad ülemuselt tagasisidet, siis palu tal oma tööle hinnang anda. Ole seejuures valmis vastu võtma ka konstruktiivset kriitikat. Sellest saad ju õppust võtta.

Ambur

Merkuuri ja Saturni trigoon annab sulle juurde kannatlikkust. Saad hästi aru, millised on su kohustused ning oled valmis pingutama selle nimel, et need õigeaegselt täidetud saaks.

Kaljukits

Tasub ära kuulata ka teiste arvamus. Juhul, kui keegi on sinu suhtes kriitiline, ei tasu seda isiklikult võtta. Tema sõnades võib peidus olla tubli tükk tõtt.

Veevalaja

Parimad sõbrad pole mitte need, kes sulle pidevalt naeratavad ja su tegevusele takka kiidavad, vaid need, kes julgevad olla ausad ning sind ämbrisse astumise eest hoiatavad.

Kalad