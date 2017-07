Küllatki keeruline on kokkuleppeid sõlmida ja koostööd teha, eriti juhul, kui tegu on äriasjadega. Pead alailma teisi kontrollima – nad ajavad pidevalt midagi segamini.

Kaksikud

On pigem unistamise kui tõsise tegutsemise päev. Kuna lähed mõtteis kuhugi kaugele unelmateriiki uitama, ei taha maised asjad niisama lihtsalt õnnestuda.

Vähk

Aja jooksul on palju muutunud. See, milles kunagi said raudkindel olla, on nüüdseks valeks tunnistatud. Reeglid, mida lapsena õppisid, ei pruugi enam kehtida.

Lõvi

Ole kannatlik, kuula ära, kui keegi tuleb sulle oma muresid kurtma. Ka juhul, kui sulle tundub, et tegelikult pole ta elul viga midagi, ootab ta sinult head ja toetavat sõna.

Neitsi

Kuumad tunded panevad fantaasia tööle. Kui oled armunud, mõtled kallimast häid mõtteid, näed teda oma kujutluses ideaalsena. Sul ei tule pähegi, et tal on ka halbu omadusi.

Kaalud

Pole kuigi lihtne tööle keskenduda ja vigu vältida. Eriti juhul, kui pead märkama detaile, näiteks parandama kirjavigu või tegelema raamatupidamisega.

Skorpion

Kujutlusvõime on lennukas, ent sa ei tohiks piirduda pelgalt unistamisega. Proovi oma head ideed loomingulisse vormi valada, kirjuta või maali midagi.

Ambur

Oled lausa arust ära, kui saad päeva armastatuga veeta – temaga koos on nii lõpmata hea olla! Sa ei pelga oma tundeid väljendada, külvad kallima hellustega üle.

Kaljukits

Küllap saad oma tavapärasest kidakeelsusest ja napisõnalisusest üle. Suudad sõnadesse panna isegi õrnad tunded, mida sa südame põhjas tunned.

Veevalaja

Mööda poode kolada, eriti aga netipoodides surfata on ühest küljest tore ja teisalt ohtlik. Sulle jääb palju ilusaid asju silma, ostes ei pruugi sa mõistuse piiresse jääda.

Kalad