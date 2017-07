„Kui rääkida Viljandimaast, kus ma olen üles kasvanud – elanud 18 eluaastani, siis seal oli mul üks tähtis koht,“ meenutab Jaan oma lapsepõlve. „Tünnimäel toimus palju. Seal oli laululava, jaanituled, kevadel esimesed sinililled, talvel sai suusatada. Selline koht, kuhu lapsed minna said.“ Jaan küll ei tea, mis seisus koht hetkel on, aga tol ajal oli see märgiliselt tähtis koht. Tünnimägi asub Puiatu lähedal.

„Üks tee. Kui ma jõuan sellele teele, siis on mu kodu Vilsandi väga lähedal. See tee asub Saaremaal. Kolme kilomeetri pikkune munakivi tee,“ räägib Jaan. Tee algab kihelkonna kiriku juurest ja jõuab välja Papissaare sadamasse. „Selle tee peale jõuad, siis oledki juba nagu kodus. Tasub külastada ja vaadata. Autojuhtidele see tee muidugi ei meeldi,“ naerab Jaan.

„Vilsandi saarele saab jala ka tulla. Käkisilm on selle meretee kõige sügavam koht – süvendatud laevatee. Kui on ilus ilm, siis seal on imekaunis, aga see on ka koht, kus võib väga kergelt oma elu jätta. Talvel või sügisel kummiülikonnas mandrile laulma minnes olen korduvalt seal surma silme ees näinud,“ tutvustab Jaan oma võib-olla kõige tähtsamat kohta. „Nimi on ka minu jaoks väga tore.“