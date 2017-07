Tänavu astusid Baltimaade suurimal muusika- ja kutluurifestivali Positivusel üles 5 Eesti muusika tegijat. Laupäeval esines Pallaadiumi laval lauljatar Triinu Paomets, artisti nimega Lepatriinu, kelle jaoks oli nii suurel festivalil esinemine peadpööritav kogemus: "Bändiga koos oli Positivuse lava kindlasti meil senimaani üks suurimaid. Aasta alguses avanes mul võimalus soojendada Tom Odelli Tallinna Kultuurikatlas, kus astusin üles sooloartistina."

Noor, ereda häälega lauljanna tõdes, et pärast kontserti olid emotsioonid laes: "Pallaadiumi lava telk oli tihedalt publikut täis ja heast energiast seetõttu üldse puudu ei jäänud. Rahva seas oli inimesi, kes nägid meid esimest korda, kui ka neid, kes olid spetsiaalselt meid kuulama tulnud. Kokkuvõttes oli kogemus vägagi vinge ja tahaks aina rohkem veel. Pärast kontserti oli hämming, et kas tõesti sai juba läbi - niivõrd mõnusat asja oleks tahtnud isegi veel rohkem nautida. Suure lava pisik on seega nüüd sees ning ei suuda ära oodata, milliseid suuri festivale elu meile veel pakub. Selline adrenaliinilaks on ikka väga turgutav."

Positivus (Martin Ahven)

Ent kõigest 20-aastane lauljatar tõdes, et eks ikka tuleb aeg-ajalt ette olukordi, mil kõik ei suju laval ega ka elus plaanipäraselt: "Tänavu kõige suurem väljakutse, millega pidime hakkama saama, oli minu hääl. Tõbi tikkus ligi juba päev varem eelmisel esinemisel ning 4 kontserdi andmine 2 päevaga ei ole kergemate killast. Sellegipoolest andsime kõik endast 110%. Üks huvitav situatsioon oli muidugi enne viimast lugu, kui loopisin publikusse ka mõned plaadid ning kõige esimene võttis tuule ilusti alla ja lendas telgi taha otsa ühele läti naisele otse rindu - ja see telk ei olnud väike! Ta oli meeldivalt üllatunud ja tuli lõpuks isegi autogrammi küsima."

Positivus (Martin Ahven)

Triinu, kes on muusikaga tegelenud juba lapsepõlvest saati, koguni 13 aastat, tunnistas kurvalt, et oleks tahtnud nii lahedale festivalile kauemaks jääda: "Alt-J ja Mew on olnud mu suured lemmikud juba aastaid, seega oleks olnud soov neid näha. Paraku pidime kohe pärast enda esinemist kiirelt Pärnusse tõttama, et õhtul ka seal kahe setiga live anda. Nii palju kui Positivuse festivalist osa saime, tundus see ikka mega muhe ja heameelega oleksime ka kauemaks nautima jäänud. "