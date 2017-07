Ameerika president Donald Trumpi toetus ameeriklaste hulgas on võrreldes kevadel läbi viidud uuringuga oluliselt vähenenud, vahendab väljaanne Washington Post.

Trumpi üldine populaarsus rahva seas on langenud 36 protsendi peale. Aprillis oli see veel 46 protsenti.

Peaaegu pooled ameeriklastest leiavad, et riigi positsioon maailmas on pärast Trumpi presidendiks saamist nõrgenenud. 27 protsenti rahvast leiab, et Ameerika positsioon juhtiva riigina on tänu Trumpile tugevamaks muutunud.

Suur osa ameeriklastest ei usalda Trumpi oskust pidada läbirääkimisi välisriikide juhtidega. Eriti Venemaa president Vladimir Putiniga.