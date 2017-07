Eestis on ligi 1500 last, kelle vanematest vähemalt üks viibib kinnipidamisasutuses. Aitamaks taolisse olukorda sattunud lastel kriisi lahendada nende tuleviku jaoks võimalikult väikeste kahjudega, asus justiitsministeerium otsima projekti, mis aitaks kinnipeetavate lastel ühiskonnas paremini toime tulla.

Justiitsminister Urmas Reinsalu on seisukohal, et lapse jaoks on vanema vanglasse sattumine kriis, kuna lapsed tunnevad end vanemate tegude pärast tihti kaasvastutajana, millele lisandub häbi- ja süütunne.

Nelja lapse ema Elina, kelle kahe noorema poja isa kannab vanglakaristust, on meeldivalt üllatunud kuuldes, et ministeerium plaanib raskes olukorras lapsi aitama hakata.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja Dagne Mihkels ütleb, et rohkema osas on neil praegu keeruline midagi täpsemat vastata, kuna konkurss sai alles välja kuulutatud.

Projekti oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt kümme protsenti projekti eelarvest ja see võib olla täies ulatuses kaetud vabatahtliku tööga. Projekti kestus on kuni kaks aastat ja tegevus peab algama 2017. aastal.

„Isa vanglasse sattumine on laste psüühikale kindlasti oma jälje jätnud. Eks minu omalegi. Mu süda murdub iga kord, kui ma kuulen mõnd last enda omadelt küsimas, kus nende isa on. Sõna vangla kostub üle nende huulte nii vaikselt ja on segatud häbitundega. Ometi ei ole ju nemad selles süüdi,“ leiab Elina.