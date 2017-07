Jäär Vaatad julgelt tulevikku ja tahad teha muudatusi, mis on kasulikud nii sulle kui ka kaaslastele. Keegi sõpradest võib vajada tähelepanu ja lohutussõnu.

Sõnn Küllap pead täna täitma pigem teiste antud korraldusi, seega endal on vähem otsustamisvõimalust. Mõnevõrra on nii lihtsamgi – pole vaja nii palju mõelda.

Lõvi Armastatud inimene võib vajada su toetust ja abi. Ehk tasub mõnest plaanist loobuda, selleks et tema jaoks olemas olla. Sa suudad küll olla kannatlik kuulaja ja hea lohutaja.