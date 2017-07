Politsei otsib Ida-Virumaal Kohtla vallas täna kaduma jäänud 47aastast Andrest, kes lahkus kodust Valaste külas täna varahommikul kell poole nelja paiku ja ei ole siiani tagasi tulnud.

Meest otsivad politseinikud ja päästeametnikud, abiks on teenistuskoer ja droon. Koos lähedastega on kontrollitud kohtasid, kus Andres võiks viibida, ka ei ole ta sattunud haiglasse, seega ei ole otsingud tulemust andnud.

Kodust lahkus Andres ilma mobiiltelefonita. Seljas on Andresel punane triibuline särk ja musta värvi dressipüksid, jalas olid sokid. Mees on umbes 180 cm pikk, tal on lühikesed tumeblondid juuksed ja hallid silmad, ta annab abielusõrmust.

Politsei palub kõigil, kes nägid täna Andrest, või kellel juhtub tema asukohta teadma, anda sellest politseile teada telefonil 112.