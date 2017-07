Täna toimub Baltimaade suurima muusika- ja kultuuri festivali Positivuse teine päev.

Festivalil on ohtralt erinevaid atraktsioone, kus aega veeta. Näiteks on võimalik Coca-Cola alal filmida oma muusikaklipp ning parim lennutatakse kolme sõbraga Barcelonasse. Samuti kõik, kes ostavad näiteks kaks Red Bulli, saavad masina abil hetkeks kõrgusi nautida.

Ka oli avatud ilusalongi meenutav moetuba, kus naised ja neiud said lasta endale meigi ja soengu teha. Loomulikult äri õitses Lattlecomi lava juures asuval väikesel riideturul, kus sai endale vägevaid aksessuaare ja riideid soetada. Võrreldes eelmise aastaga, on see suurem toiduvalik, mida saab nautida Food Court alal, mis tänavu asub lageda taeva all.

Positivuse külastajate seas hakkab lisaks eurooplastele, lätlastele ja leedukatele, silma kõige rohkem eestlased, kes moodustavad tõenäoliselt 40% kogu festivali külastajakonnast.

Täna õhtu kindlasti kõige oodatuim esineja on Briti poptäht Ellie Goulding, kes esineb 23.30 Lattlecom pealaval.Eelmine aasta pidi kahjuks lauljatar oma esinemise ära jätma. Jälgi kindlasti Õhtulehe Facebook laivi Ellie Gouldingu esinemisest.