Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa moodustatava valimisliidu „Tegus Tallinn“ kampaaniajuht Mart Luik, kelle põhitöökoht on Eesti Lihatööstuses, pidi täna juba valimistööga alustama – Facebookis avaldasid mitu inimest arvamust „Tegusa Tallinna“ eesmärkide kohta.

Algust tegi ikka otsekohese jutuga reformierakondlane Jürgen Ligi: „See on selline martluigelik jutt, et Keskerakonda kukutada tahate. Minu argument on, et su jutt on tühi. Loomulikult olete Keskerakonna nimekiri Keskerakonna toetuseks, midagi muud ei juhtu Sõõrumaa ja Mõisa vedamisel, aga isiklikud ärihuvid saavad kaitstud.“

„Tahaks siiski tõestada, et see etteheide ei päde,“ vastas Mart Luik. „Peavoolu erakonnad peaksid ise peeglisse vaatama, miks ühiskondlikult aktiivsed inimesed nendega tegemist teha ei taha ja otsivad uut väljundit.“