Sotsiaalmeedias levivad valeuudised Rowan Atkinsoni surmast.

Uudised sellest, kuidas Mr Bean'ina tuntud staar suri Los Angeleses autoõnnetuses, levivad Facebookis ja Twitteris kulutulena.

Need postitused, mis väidavad, et said oma info Fox Newsilt, on valed ja osade teadete järgi lisaks veel lingid petturite veebileheküljele, mis võib arvutile viiruse anda.