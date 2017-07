"Me tahame alati kodupublikule pakkuda midagi erilist, aga sellised suured asjad nõuavad raha ja publikut." möönsid eile pärast Positivuse festivalil suurepärast esitust folkmuusikabändi liikmed, et kodumaa publikut nad ära tüüdata ei taha ja kõigepealt on eesmärk jalad alla saada välismaal. Kolmeliikmeline bänd, kes on suutnud pärimusmuusika suurtele lavadele tuua ja muusikale tänapäevase kõla anda tunnistasid, et tihe graafik ei anna isegi võimalust jääda nautima Baltimaade suurimat muusika- ja kultuurifestivali: "Paraku sõitsime kohe peale esinemist ära, sest laupäeval mängisime juba Luksemburgis. Hetkel ongi väga tihe graafik, sest esitleme oma uut albumit üle maailma. Aga kui oleks saanud jääda, siis oleks läinud kuulama Kamasi Washington, Mew, Jose Conzalezt, Grandmaster Flashi ja eesti esinejatest pole ammu Noepi näinud." Ka Positivusel esitas Trad.Attack! oma repertuaarist mitmeid lugusid eesti keeles, hoolimata sellest, et publiku seas oli ka ohtralt välismaalaseid. Ent publik hullus ning muusikud olid pärast esinemist elevil: "Olime väga üllatunud, et nii palju rahvast oli kohale tulnud ja inimesed olid juba täiesti festivali meeleolulus. Päike paistis, lava oli mõnus ja Positivuse meeskond eriti professionaalne. Nii on puhas rõõm lavale minna, kui tead, et on kindel seljatagune. Publik andis väga hea laengu ja näha oli, et meie esinemine läks korda. Meile väga meeldib suurel laval ja suurtel festivalidel esineda."

Sandra mõtiskles, et eks ikka igal esinemisel võib midagi ka untsu minna, kuid kõige tähtsam on hea energia: "Isegi kui on mingid viperused, siis meil on juba selline kogemustepagas, et saame ikka hakkama. Jalmaril näiteks läks kohe esimeste lugude ajal kidra keel katki. Aga siis Tõnu tegi järgmises loos pikema soolo ja Jalmar vahetas selle kiirelt ära." Sandra Vabarna (Martin Ahven)

Kui tavaliselt paljud muusikud otsustavad enne esinemist ainult vee kasuks, et gaasilised joogid hiljem kuidagi viperdusi ei mängiks, võtavad Trad.Attacki bändiliikmed asja vabalt: "Lava taha on meil tellitud vett, puuvilju. Vahel ka õlut, valget veini ja coca colat. Igaüks keskendub ja läheb kontserdi teemasse omamoodi - kes mediteerib, kes kuulab mussi, kes soojendab käsi, kes postitab sotsiaalmeedias."