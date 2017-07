EL Nõukogu eesistumise raames peeti Euroopa keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine Eestis. Muu hulgas viidi meie väliskülalised ka metsamatkale Paukjärvele. Paljudele neist oli see aga esimene kord raba näha.

Kuna mitte kõik väliskülalised ei osanud rabamatkaks vastavalt valmistuda, oli eesistumise korraldusmeeskond varunud hulga kummikuid. Külalised said soovi korral kingad kummikute vastu vahetada ning kuiva jalaga matka läbida.

Külaliste giidiks teekonnal Kultuurikatlast Paukjärvele oli endine keskkonnaminister Marko Pomerants. Ilmselt valiti Pomerants külalistele loodust tutvustama seetõttu, et tal on geoloogiaalane kõrgharidus. Samuti on ta aastaid tegelenud looduskaitse teemadega.