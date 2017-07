Fotograaf David Slater on aastaid vaielnud selle üle, kellele kuuluvad tema kaameraga ahvi tehtud selfie autoriõigused, vahendab TheGuardian. Nimelt sõitis mees Indoneesiasse, et pildistada kindlat gruppi ahve, Makaake. Slater pidi veetma ahvidega mitu päeva, et nad tema harjuksid. Kui ahvid mehe lõpuks omaks võtsid, seadis fotograaf kaamera statiivile ning seadistas selle nii, et pilt õnnestuks. Seejärel vajutas ahv lülitit, mille tulemina valmis ka pilt. 2014. aastal avastas David Slater, et antud ahvi pilti on kasutanud blogi Techdirt ja Vikipeedia ning palus neil pildi kasutamise ilma loata lõpetada. Mõlemad veebiväljaanded keeldusid. Vikipeediat haldava Wikimedia sõnul ei ole antud pildile võimalik autoriõigust nõuda, sest pildi autor on ahv.

2015. aastal kaebas Slateri kohtusse tuntud loomakaitse organisatsioon PETA, esindades pildi teinud ahvi. Kuigi USA kohus tegi otsuse PETA kaebe vastu, öeldes, et loomadel ei ole võimalik autoriõigust omada, kaebas PETA otsust edasi. Fotograaf Slater on kohtuasja tõttu oma rahast ilma jäänud. Nimelt ei olnud mehel raha, et lennata kolmapäeval San Franciscos toimunud kohtuistungile või maksta advokaadile, kes on teda 2015. aastast saadik kohtus kaitsnud. Samuti ei ole mehel võimalust asendada oma katkist kaamera varustust.