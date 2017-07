Üks maailma suurmaid investeerimispanku hoiatab, et Eurotsooni ootab tõenäoliselt ees lagunemine, hoolimata sellest, kui tublilt Saksamaa ja Prantsusmaa seda päästa üritavad.

Bank of America Merrill Lynch vanemtöötaja ütles, et ühe valuutaga blokk on vaikselt lagunenud sellest ajast saadik, kui see peaaegu 20 aastat tagasi loodi.

Kuigi mitmed riigid, nagu näiteks Portugal ja Kreeka, on saanud finantskriisi ajal abi, siis ei ole rikkamad riigid nagu Saksamaa suutnud rikkusi püsivamalt vaesematele eurotsooni riikidele ümber jagada.