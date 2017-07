USA president Donald Trumpi jõulised käesurumised on kuulsad.

Trump on tugevate pigistuste ja lisaks veel käest sikutamisega näidanud minevikus oma jõudu ja kontrolli. Paljudele avaldas muljet see, kuidas värskelt Prantsusmaa presidendiks saanud Emmanuel Macron Brüsselis esmakordselt Trumpiga kohtudes samuti jõudu näitas. Toona kirjeldati, et kahe mehe vaheline käesurumine oli nii tugev, et tõmbas lausa sõrmenukid valgeks.

Sellel nädalal Prantsusmaal käinud Trump kohtus loomulikult ka Macroniga ja seekordne käesurumine ületas igat pidi selle, mida me varem näinud oleme. Käepigistus kestis peaaegu pool minutit.