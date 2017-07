Laupäeval olulist sadu ei ole oodata, vaid Kagu-Eestis on suurem hoovihmavõimalus.

Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati võib olla udu, edastas Riigi Ilmateenistus. Puhub loode- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öö on karge - õhutemperatuur on 5..11, rannikul kohati kuni 14°C.

Laupäeva päeval on ahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15.. 21°C.