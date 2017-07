Politsei pidas kinni mehe, keda kahtlustab Tallinnas Õismäel seitsme auto põlengu põhjustamises. Prokuratuuri teatel viisid selleni omavaheliste suhete pinnalt tekkinud probleemid.

Teisipäeva öösel süttis Tallinnas Õismäe tee 150 ette pargitud Maxima poeketi töötaja Škoda Octavia. Tuli levis läheduses pargitud autodelegi. Kolm autot hävisid täielikult ja kaks said tõsiseid tulekahjustusi, kaks aga kergemaid tule- ja suitsukahjustusi. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Juhan Ojasoo ütles, et süütamises kahtlustatav mees peeti kinni põlengu toimumise päeva hilisõhtul. «Pärast põlengut hakkasid uurijad tunnistajatelt saadud info põhjal kokku panema kurjategija profiili. Analüütikute, uurijate ja jälitajate töö tulemusel tõmbus ring tund-tunnilt kahtlustatava ümber koomale. Südaööks oli tuvastatud võimalik kahtlusalune, kes on seotud paljudele inimestele suurt kahju põhjustanud põlenguga. Samal päeval pidasime ta Lasnamäel kinni,» rääkis Ojasoo.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Saskia Kase sõnul rahuldas kohus prokuratuuri vahistamistaotluse neljapäeval. «Seni kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid andsid piisavalt alust nüüdseks vahistatud meest kirjeldatud kuriteos kahtlustada,» ütles Kask. «Kuna teda on varemgi kriminaalkorras karistatud, oli põhjendatud kahtlus, et ta võib vabaduses viibides kuritegude sooritamist jätkata,» lisas prokurör.

«Üldiselt saavad sellised juhtumid alguse isikute vaheliste suhete pinnalt tekkinud probleemidest. Õismäelgi juhtus nii. Täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus,» sõnas prokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius.

Põleng sai alguse Maxima töötaja Škoda Octaviast. Auto kasutamisõigust omav Karin ütles Õhtulehele, et tema ei tea, miks keegi pidanuks ta sõiduki süütama. «Kuna ma olen üsna kehva unega, siis ärkasin väljast kostva autode signalisatsiooni peale üles. Siis juba ema karjus, et minu auto põleb,» meenutab Karin. «Vaatasin aknast välja ja nägin, et auto põleb suure heleda leegiga. Helistasin päästeametisse, kuid rohkem ei saanud ma midagi teha. Ei saa ju teisi autosid eest liigutada ega ise kustutada. Mul pole kodus käsikustutit ja tean ka, et nii suure tule vastu sellega nagunii ei saaks,» rääkis ta.