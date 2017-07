Riigi arvutuste järgi peaksid maksutõusud tähendama alampalgalistele keskmiselt 14eurost hinnatõusu. Suhkrumaksu kõrval hakkavad rahakoti paksust määrama kulutused kütusele ja alkoholile.

Laura on 27aastane Kesk-Eesti väikelinna elanik, kes kasvatab üksi kaht last. Ta töötab poole kohaga kohalikus lasteaias, kus tema igakuine sissetulek on 235 eurot. Arvestades 119eurost peretoetust ja 188eurost elatistoetust, on Laura igakuine kogu sissetulek 507 eurot. «Igat kopikat tuleb lugeda,» tõdeb Laura, kes ei taha väikelinna tõttu oma õige nime all rääkida. Elades vanematega, ei pea Laura muretsema üüri pärast – «Praegu mul ei olegi võimalik otsida oma kodu» –, ent rohkem kui 100 eurot kulub iga kuu elektrile, küttele ja internetile. Seega peab ema koos nelja- ja kaheksa-aastase võsukesega toime tulema vähem kui 400 euroga.

Lisakulu 14 eurot

Riigi maksupoliitikas on tehtud mitu muudatust, mis kokkuvõttes mõjutavad rahakoti paksust. Kuigi näiteks alkoholiaktsiis tõusis märgatavalt juulis, jääb mõni maksutõus, nagu paljuräägitud suhkrumaks, järgmisesse aastasse. Võttes arvesse suuremat kõneainet pakkuvad hinnatõusud, alates kütusest ja lõpetades jogurtiga, ning nende mõju miinimumpalga saajatele 2018. aastal, näitavad arvutused, et lisakulu peaks jääma 14 euro juurde. Seevastu peaks alampalgaliste leibkonna sissetulek kasvama 155 eurot maksuvaba tulu arvelt. Statistikaameti leibkonnauuringu järgi kulub perekonnal enim ehk 56% rahast toidu-, eluaseme- ja transpordikulude katmiseks. Kulutused alkoholile ja tubakale jäävad aga tagasihoidlikult 5% juurde: alkoholile 14 eurot ja tubakale 12 eurot.