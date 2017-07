Esmaspäeval uue hooajaga Eesti televaatajateni jõudev “Troonide mäng” on üks ajaloo kallimaid seriaale, mis teleekraanidele jõudnud. USA filmi- ja teleajakirja Entertainment Weekly andmetel maksis eelmise hooaja iga episood peaaegu üheksa miljonit eurot. Seda ka põhjusega – suur osa seriaali eelarvest läheb videotöötlusele. Müstilises keskaegses võlumaailmas aset leidvas sarjas pole pea ühtegi stseeni, mille tõetruuks loomisel poleks kasutatud eriefektide abi. Siiski ei sünni “Troonide mäng” kaugeltki ainult stuudios – sarja on filmitud keset kaunist loodust Iirimaal, Islandil, Horvaatias ja veel paljudes kohtades. Sellegipoolest peab sarjale omaste eepiliste kaadrite, fiktiivsete tegelaste, nagu hiiglaste ja lohede ning meie maamunal mitte-eksisteerivate hoonete ja ehitiste vaatajani toomiseks kaamerapilti eriefektidega vürtsitama. Alustades lumest ja lõpetades hiigelsuure müüriga, pole “Troonide mängus” peaaegu ühtegi välistseeni, kus poleks eriefekte. Üks vähestest “päris” asjadest, mida sarjas näeb, on tuli, mida lohed – seriaali ühed populaarsemad tegelased, sülgavad. Lohed on muidugi animeeritud. Kuidas sülgab animeeritud lohe päris tuld?

“Troonide mängu” seriaali loojad on ekraanilt nähtud lohede kohta nentinud tõsiasja, et isegi eriefektide ja animatsiooni abil on keeruline luua midagi, mida pole päriselt olemas. Nii on lohede valmistamiseks vaadeldud muid tiivulisi tegelasi, näiteks kotkad ja nahkhiiri. Seriaali üheks tõmbenumbriks kujunenud lohesid ei saa aga teha uisapäisa. “Troonide mängu” tundlik ja terava silmaga fänn näeks kehva animatsiooni kohe ära ja viskaks seriaali nurka. Nii on lohesid animeeritud kihiti – skeletist kuni soomusteni välja. Tuld sülgavate lendsisalike iga lihas ja liiges on animeeritud eraldi, et luua eriti tõetruu vaatepilt.

Enne arvutite mängu tulemist on "Troonide mängu" lohed pelgalt tennisepallid või toika otsas kompsud, mida näitlejad peavad päris lohedeks ette kujutama. Ent tennisepallid ei purska tuld ja elav leek on üks keerukamaid väljakutseid eriefektidele. Nii on "Troonide mängu" filmimisel appi võetud päris leegiheitjad, millega stuudios paarimeetriseid leeke tehakse. Päris leegid suurendatakse ja ühendatakse animeeritud lohedega arvuti abil ning nii sünnivad tohutu suured lohed, kes sülgavad paarikümnemeetriseid leeke, millega süüdatakse näiteks terve laevastik. Keskaegsest fantaasiaseriaalist ei puudu loomulikult ka suured sõjad, kus mõõgavõitlust peavad tuhanded inimesed. Statiste ehk massistseenides osalejaid on sarja filmimisel paarsada, mis ei ole üldsegi väike rahvahulk. Siiski ei anna paarsada statisti suursuguse lahingu mõõtu välja ja nii peabki neid arvuti abil paljundama. Suured kahe armee vahelised lahingud filmitakse vahel isegi üks osapool korraga. Paarsada statisti tõmbavad selga ühele armeele iseloomulikud riided ja turvised, mängitakse stseen läbi ja vahetatakse pooled. Tõmmatakse selga teisele osapoolele iseloomulikud riided ja turvised ning mängitakse stseen uuesti. Tavalise kümne osa asemel seitse Kui muidu on "Troonide mängu" seriaali fännid harjunud tavapärase kümne episoodiga igal hooajal, siis seitsmendal hooajal tuleb vaid seitse osa. Sarja tegijad põhjendasid episoodide hulga vähendamist aina suuremate rahaliste ja ajaliste kuludega. Samuti on muutunud ka hooaja alguse aeg, mis on tavapärase aprilli asemel nüüd juulis. Seriaali tegijate sõnul läks filmimisega kavandatust pikemalt, osaliselt ilma pärast – filmijad ootasid hämarat ja halli ilma. Seetõttu pidi esilinastumise kuupäeva edasi lükkama. Kuigi järgmise aasta peale on veel vara mõtlema hakata, plaanitakse ka järgmisesse hooaega umbes seitset episoodi, mis peaks seriaali otsad lõpuks kokku tõmbama. Nii on kohe ekraanidele jõudev seitsmes hooaeg "Troonide mängu" eelviimane ning fännid saavad juba järgmisel aastal rõõmustada või kurvastada, kui selgub, kes võidab "Troonide mängu". *Artikli kirjutamiseks on kasutatud „Troonide mängu" sarja eriefektide eest vastutava Pixomondo stuudio videomaterjale Mis saab, kui sari raamatutest ette ruttab?