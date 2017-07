Allahindlustel šoppamine on mõneti nagu kindla spordialaga tegelemine – kui trenni ei tee ja vaeva ei näe, siis ei tule ka tulemust. Nii nagu ei tasu võistlema minna ettevalmistuseta, ei tasu ka allahindlusi kammima suunduda kindla plaani ja ettevalmistuseta. Vastasel juhul juhtub suure tõenäosusega, et koju naastes on pangakonto tühi ja esik täis ostukotte, mis täis hilpe, mida tegelikult väga vaja ei lähegi ning mis seisavad veel aastaid hiljem koos hinnalipikutega kapis. Samuti ei tasu ettevalmistuseta loota, et kõige paremad pakkumised üles leitakse või et õnnestub koju tulla asjaga, mis tõesti oli väärt poodides trügimist koos teiste soodushindu jahtivate šoppajatega.

Allahindlushooaeg on alanud ja selleks, et poodidest ka päriselt võitjana väljuda, tuleb täpselt teada, mida sinna tegema minnakse, sest vastasel juhul võib poeskäik lõppeda täieliku katastroofiga.

2. Kui suundud poodidesse, siis on peale nimekirja koostamise oluline ka ennast õigesti riidesse panna. Kuna allahindluste ajal on poodides reeglina paras hullumaja ning järjekord proovikabiinidesse pikk, riietu rõivastesse, mille saad kiiresti seljast ära või mille peale saad probleemideta teisi riideid proovida. Kindlasti väldi mitmekihilist riietumist, kuna sellisel juhul tüdined šoppamisest juba pärast esimest poodi. Jalanõudest eelista selliseid, mis tulevad kiiresti ära ja millel pole nööre vms. Suure sumadani asemel võta kaasa kott, mis jätab käed vabaks.

3. Osta ainult sellises suuruses riideid, mis sulle selga lähevad. Kuigi see on reegel, mille peale paljud silmi pööritavad, kipuvad nii naised kui ka mehed sageli ostma riideid, mis on neile liiga väikesed. Isegi kui plaanis on kehakaalu langetamine, ei tea keegi kunagi, kuidas kehakuju selle käigus muutub, ning on väga võimalik, et antud lõige või suurus ei sobi ka siis. Sama kehtib jalanõusid ostes – liiga suurt või liiga väikest ei tasu ainult seetõttu osta, et see on alla hinnatud.

4. Suhtu allahinnatud trendirõivastesse väga skeptiliselt. Kehtib reegel, et just kõige trendikamate rõivaste ja jalanõude hinnad lastakse hooaja allahindlusel kõige heldemalt alla. Samas tasub aga mõelda, kas sa tõesti kavatsed ka järgmisel hooajal kanda volangjate säärtega ja veidi kukeka pikkusega pükse (Need, muide, on praegu suur moeröögatus püksisektsioonis!).

5. Otsi allahindlustelt riideid, mille järgi sul tekib soov sügisel ja talvel, kuid mis septembris ja oktoobris on poodides müügil juba tavahinnaga. Näiteks soojemad saapad või ülerõivad on praegu hea odavamalt ära osta.

6. Kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. Selle asemel, et väljuda mõnest kiirmoeketist kolme suure kotitäie hilpudega, mis tegelikult ei tapaks pangakontot ka täishinnaga ostes, eelista asju, millele rahakott täishinnaga peale ei hakkaks.

7. Poodi jõudes tutvu põhjalikult valikuga. Pea meeles, et kõige paremad ja ilusamad asjad ei ole tihti kõige nähtavama koha peal. Seega ära sukeldu esimesse T-särgi hunnikusse, vaid tutvu valikuga ning võta asja rahulikult. Sa ei pea midagi ostma, kui sa ei leia midagi, mis päriselt ka ostmist väärt on.

8. Allahindlusel olevad kaubad on tihti määrdunud või koguni katki. Kindlasti kontrolli enne ostu tegemist hoolikalt, et tegemist oleks terve ja puhta rõiva või aksessuaariga.

9. Uuri, kas pood võtab allahindlusel olevat kaupa tagasi. Nii saad vajadusel kauba tagastada, kui kodus selle ostmist kahetsema hakkad.