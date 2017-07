Aeg-ajalt on suurejoonelised kingid kindlasti omal kohal, kuid tihedamalt hakkaksid need rahakoti peale – ning tagatipuks kinnitavad eksperdid, et armuavaldused ei pea olema pompoossed. Partneritevahelist sidet tugevdavad pealtnäha väikesed žestid, mis nõuavad igapäevast hoolivust ja jõupingutust, kinnitab veebiväljaanne She Knows. Uurimused on näidanud, et rahuolu kooseluga tõstab juba kas või ainult see, kui paarilised millegi üle üheskoos naeravad. She Knows pakub välja rea lihtsaid (ja tasuta!) nõkse, mis tõestavad su kallimale, kuivõrd sa teda armastad ja hindad.

Kui naabrinaise akna all seisab tema sünnipäevahommikul hiiglasliku siidlehviga kaunistatud tutikas Mercedes, on naabrimees tõepoolest kadestamisväärse žestiga hakkama saanud. Õnneks on võimalik armastust loitvel hoida ka märksa väiksemate sammudega!

Otsi välja märkmepaberid ja asu kirjatöö kallale. Pane kirja kõik, mida sa oma armsama juures jumaldad – kuivõrd ilus, vaimukas, tark, usin, erutav ja hooliv ta on. Pane iga kompliment eraldi lipikule kirja ning paiguta need kodus eri kohtadesse, alustades sellest, mis su partnerile esimesena võiks silma torgata. “See väike žest meelitab välja väärtuslikud ja võimsad tunded ning paneb liikvele võrratud ajukemikaalid, mis meid õnnelikuks teevad ja teineteisega seovad,” kinnitab staaride armunõustaja Kailen Rosenberg.

Pange seljad kokku

Jooga- ja heaolutreener Claudia Matles soovitab kaasadel iga päev seljad vastakuti istuda. “Rääkige ükshaaval ja mitte rohkem kui kümme minutit korraga oma päevast või ükskõik millest muust, mida te teisega jagada soovite,” õpetab ta. Seejärel tuleb kummalgi partneril lõpetada lause: “Ma armastan sinu juures seda, et ...” Siis pöörake ümber ja pange käsi kallima südame kohale. “Tundes, et teise inimese selgroog on sinu omaga ühendatud, on midagi väga erilist,” kinnitab Matles. “See on vapustav moodus tunda, et oled armastatud ja hinnatud.”

Kiitle oma kallimaga

“Näita teistele inimestele, et hindad oma partnerit,” soovitab abielu- ja pereterapeut Dalila Jusic-LaBerge. “Räägi tema saavutustest, näita, et jumaldad teda, käies tema avalikkuse ees käsikäes, vaadates talle silma, kaisutades teda.” See tõstab su kallima enesekindlust ning aitab tal tunda end väärtusliku ja armastatuna. Selleks me ju suhtes olemegi.

Vaata talle silma

Northwesterni ülikoolis õpetav suhteekspert ja nõustaja dr Michele Kerulis soovitab paarilistel teineteisele 90 sekundit ainiti silma vaadata. “See on tegelikult üsna raske,” hoiatab ta. Selle harjutuse eesmärk on pöörata partnerile jäägitut tähelepanu ja olla tõeliselt kohal. Ära imesta, kui te nende 90 sekundi möödudes voodisse suundute – niivõrd lähendav on see harjutus.

Viska piinlike hetkede üle nalja

Kallim lasi seksi ajal kõhutuult või tabas sind nina nokkimas? Ärge tehke nägu, et seda ei juhtunud, vaid pöörake asi naljaks, soovitab suhteekspert ja kosjakontori pidaja April Davis. “Ebatäiusliku hetke üle naermine muudab selle armsaks mälestuseks. Need vahejuhtumid on osake suhte harukordsusest.” Piinlike hetkede ühine üleelamine üksnes tugevdab teie sidet, naer aga kahandab pingeid.

Ärgake üheskoos

Kui su abikaasa peab töö tõttu sinust varem ärkama, kanna hoolt, et tõuseksid vähemalt korra nädalas koos temaga ja sööksid üheskoos hommikust. “Veelgi parem – mine koos partneriga duši alla,” soovitab abielu- ja pereterapeut Caroline Madden. Maddeni sõnul muutub isegi kõige armastavam kaasa okkaliseks, kui tema peab igal hommikul tööle minema ja teine saab edasi põõnata.

Kuula ja tegutse

Igapäevane sebimine ei lase meil korralikult kuulata, mida teine räägib ja mida ta vajab. Kui su kallim kurdab näiteks seljavalu, üllata teda massaažisalongi kinkekaardiga. Kui mõistad, et teine vajaks hädasti puhkust, hakka internetis reisivariante otsima. “Pane tähele sulle poetatud vihjeid ja näe veidi vaeva, et teine mõistaks: teda hinnatakse,” seletab pereterapeut dr Kathryn Smerling.

Üllata teda magamistoas

Pane tähele, mis su partnerile voodis meeldib ja mis mitte, ning kaalu seksikate üllatuste tegemist, näiteks erootilise lelu soetamist. “See on peen moodus partnerit üllatada ja talle meelde tuletada, et pead teda endiselt superseksikaks, ja see on mõlema partneri jaoks tähtis tunne,” ütleb seksilelude firma Unbound juht Polly Rodriguez.

Minge iga õhtu koos magama

Õige häälestus on oluline nii hommikul kui ka õhtul. “Kui heidate eraldi magama, riskite üksildus- ja eraldatustundega,” õpetab Madden. Tema sõnul võivad enne magamajäämist, mil kummalgi on õdus ja siiras olemine, aset leida abielupaari parimad vestlused ja kogemused.

Ilmuta oma armastust sotsiaalmeedias

Ära jää ootama tutvumise või abiellumise aastapäeva – avalda Facebookis mõni armas foto või kild suhte algusjärgust. “Kuuluta kogu maailmale, kui kallis see mälestus sulle on,” annab Smerling nõu. “Ja kui sa pole sotsiaalmeediafänn, otsi välja mõni vana foto ja saada see koos armsa sõnumiga kallima telefonile – see toob raudselt naeratuse tema huulile.”

Lase tal olla tema ise