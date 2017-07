Aastakümneid teatrilaval suuremaid ja väiksemaid rolle teinud Ugala teatri näitlejanna Vilma Luik (57) polnud eales silmitsi seisnud teismeliste fännidega. Pruukis tal aga vastu võtta pöörasevõitu Diana roll telesarjas „Padjaklubi“, kui kõik muutus. „Taipasin esimest korda elus, et nii tore on olla kuulus!“ naerab Vilma südamest. „Mõtlesin kaua, millest see tuleb? Välja mõtlesin! Kui sa oled seriaalis, siis kohtud oma vaatajaga igal nädalal ja nad hakkavad sulle kaasa elama!“

Kui Ugala teatris esietendus aprillikuus „Vai-vai vaene Vargamäe“ ehk “Tõde ja õigus” lastele, said Vilmale osaks teismeliste vaatajate kõige tulisemad aplausid. Ei muu, kui „Padjaklubi“ pärast. Pärast etendusi kuulub nüüdsest näitleja Luige tavarutiini sekka autogrammide jagamine. „Ükskõik, mida nad teatrisaalis ei vaataks, autogrammi küsivad ikka kui Maria ema Diana käest,“ särab ta ja lisab, et sellest pole midagi, peaasi, et lapsed teatris käivad. „Fännid teevad tuju heaks, nad on toredad. Kuulsus kaasneb paratamatult, kuna telekat vaadatakse rohkem, kui teatris käiakse. Ja ma ei naudi mitte kuulsust, vaid tagasisidet, et olen kellelegi midagi suutnud pakkuda oma rolliga. Kiidan fännide julgust, et nad tahavad mulle seda tagasisidet anda.“