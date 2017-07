"Kuskil peale 20. juulit tuleb hästi ilus periood, kuni augusti keskpaigani on kuni 25 kraadi kuuma," rääkis Metsavana. Ta ütleb aga, et puhuma jäävad endiselt suhteliselt tugevad tuuled. "Sealsamas on vaikne, aga kui siis see tuulepuhang tuleb, siis niidab maha kohe," rääkis ilmatark Saidla.

Kui lõpuks soojaks läheb, siis peab Metsavana sõnul sooja pikemalt - soe jookseb tugevalt sügisesse. "Sellepärast, et lindudel on väga palju poegi. Mul oli laudas pääsukestel tavaliselt kolm-neli poega, aga see aasta oli viis poega," selgitas Metsavana looduse saladusi. See tähendab seda, et linnupoegadele jätkub täiskasvanuks saamiseni nii süüa kui sooja. "Suvi venib kaks ja pool nädalat pikemaks, kui tegelik suvi on," rääkis Metsavana ja lisas, et oktoobri esimesel dekaadil võib natuke jahedam olla, aga mitte väga palju.