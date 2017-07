„Praegu Euroopas toimuv vastab üks-ühele Rooma impeeriumi langusele,“ hoiatab nädal tagasi 80aastaseks saanud ajaloofilosoof ja teoloog Einar Laigna, „aga nii nagu siis ei saadud sellest aru, ei saada nüüdki. Vastupidi – me oleme veendunud, et maailmas toimub mingisugune tohutu areng ja meie oleme selle arengu tipp.“ See pole veel kõik – Laigna näeb, et Euroopa päästjaks võib saada Venemaa.

Olete teoloog ja filosoof ning eriti pühendunud keskaja uurimisele. Mille poolest erineb keskaja maailmapilt tänapäevasest?

Mineviku kultuurid olid kosmilise tajuga – kõik maine oli seotud sellega, mis toimub avaramas maailmas, päikesesüsteemis tervikuna. Praegu elame küll kosmoselendude ajastul, kuid mõtlemise viis on kummalisel kombel Maa- ja egokesksem kui ei kunagi varem. Selle kõige paremaks näiteks on see meeletu iseenda pildistamine: universum minu taustal. (Naerab.) Sellist egotsentrismi ja iseendasse kinnistumist ei ole ajaloos vist enne olnud. Ma ei ole kohanud nii juhmi aega kui praegu, nii juhmistunud inimmasse. (Mõtleb natuke.) Õieti on mass alati juhm. Ja ega päristeadmisi ei ole vajagi massidele anda – mis nad teevad nendega?