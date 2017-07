Kui on üks inimene, kes on rahul, et Eesti eesistumise aeg varasemaks tõsteti, siis on see eesistumise õhtusöökide peakokk Peeter Pihel. Superkokk saab tänu sellele tähtsatele külalistele pakkuda Eesti suve parimaid ande. Taldrikule jõuab isegi taluõue umbrohi!

Kaamerate ees hakkab Peeter Pihel salatit valmistama. Sinna läheb ainult kodumaine kraam: Intsu talu tomatid, Esko talu juust ja põllult korjatud umbrohust valmistatud kaste.

Seni on tagasiside olnud hea ning Piheli meeskonna eesmärgiks on Euroopast saabunud külalistele tutvustada eestipärased maitseid, mida võõrad pole varem proovinud. Kogu tooraine on pärit Eestist. Küsimusele, kas on ka mõni roog, mis välismaalastele hästi ei meki, vastab Pihel, et küll muutuvad ka "vanad ja väsinud" Eesti toidud uues kuues ja natuke tänapäevasemas vormis suupäraseks.