Veokijuhi sõnul käis tema õllekoorem Rakvere külje all kummuli seetõttu, et ta jäi ringteel hoo maha võtmisega hiljaks. Samas väitis mees, et ka pidurid olevat jukerdanud.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla ütles, et mai lõpus toimunud liiklusõnnetus, kus 51-aastane juht õlleveoki kummuli keeras, oli vähemasti osalt juhi viga. „Juht tõdes, et jäi ringteel hoo maha võtmisega hiljaks ja samas väitis, et veokil olla tekkinud ka piduririke. Politsei veokile tehnilist ekspertiisi ei määranud.“

Pärast õnnetust jahmatas nii auto omanikku kui politseid see, et juht jalutas avarii teinud veoki juurest minema. Autojuht ilmus välja järgmisel päeval oma kodulinnas Tartus, kui läks ise sealsele politseile selgitusi jagama. „Juhi sõnul lahkus ta sündmuskohalt õnnetusest saadud šoki tõttu ning pöördus järgmisel päeval elukohajärgsesse politseijaoskonda,“ selgitas Alla.

Praeguseks on juhile koostatud väärteoprotokoll, mis jõustub 26. juulil. Teadaolevalt oli veokijuhi kiirus enne ringteele sõitmist 80 km/h. Kummuli aetud veoautost paiskasid muru peale laiali A. Le Coq Premiumi plekkpurgid, mis olid teel Lääne-Virumaale Näpi alevikku. „Poodi ta [st koorem] suure tõenäosusega ei lähe,“ ütles toona auto omanikfirma Anidarauto OÜ juhatuse liige Silver Reiljan.