Et Keskerakond soovib Edgar Savisaart Tallinna valimisnimekirja tippu, ei tule üllatusena. Isegi tõsiasja, et endine esimees on parasjagu kohtu all, võib erakond serveerida positiivsest küljest – et kohtuistungitel on meedia raudselt kohal, võimaldab see Savisaarel oma nime ja näoga alati pildis olla. Kokkuhoid valimisplakatitelt missugune! Iseasi muidugi, mida arvab juhilt eelkõige tugevust ootav valija Keskerakonna arvatava esinumbri kiirabiautosse toimetamise kaadritest.

Kehv jutt, halvem esitus

On tõsi, et ministrilt ootame õigusega paremat esinemisoskust kui jutupunktide paberilt maha vuristamine või päheõpitud teksti koolipoisi kombel ette kandmine. Ometi oleme näinud, kuidas kehv võõrkeeleoskus on alt vedanud teisigi riigijuhte ja pannud kaamerate ees ebakindlusest värisema maailmaliidreidki. Peaminister Jüri Ratase näitel teame ka, et meistriks ei tee miski muu kui harjutamine. Ent tõsisem mure on, kui minister mõjub niigi sisutühja teksti ette kandes nii ebaveenvalt, et tekib kahtlus, kas ta ise selle kirjutamisekski küündib.