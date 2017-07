Kas kohalikel valimistel Keskerakonna endisele esimehele Edgar Savisaarele esinumbri koha pakkumine Tallinna nimekirjas on heategu või sundkäik, võib aimata pakkumisele eelnenud sündmustest. Kuigi niinimetatud kolme õe nimekirja ei sündinudki, ja vähemalt Yana Toomi osalusel ei sünnigi, näitas ainuüksi katse selline nimekiri moodustada Jüri Ratase haavatavust – et erakonna juht nõustub eraldi üksikute erakonnaliikmetega partei sõnumites ja poliitikas läbi rääkima, avab uksed võimalikele teistelegi erikohtlemise nõudjatele. Juhtides valitsuskoalitsiooni, kus ükski hääl pole üleliigne, on Ratasel raske olla mässajate suhtes resoluutne.

Nii on loogiline, et erakonna juhtkond otsib võimalusi, kuidas teha lahkumine oma liikmetele võimalikult ebamugavaks. Kui Savisaar on kindlalt meiega, siis kuhu teilgi minna, on sõnum, mis annaks Ratasele sellisteks läbirääkimiseks oluliselt tugevama positsiooni. Seda teadis kahtlemata ka Yana Toom, kellega sõlmitud kokkuleppe osa Savisaarele sellise pakkumise esitamine väidetavalt oli – ka Toomi huvides on, et erakond, kuhu tema jäi, oleks võimalikult tugev ja oma sõnumites ühtne.

Iseasi on, kas kohtu all ja suurejooneliseks valimiskampaaniaks liiga põdur Savisaar, kes kõigest hoolimata saab arvestatava häälesaagi, raatsib seda teda reetnud erakonnaga jagada. Osava strateegina ei lase Savisaar praegusel vaikushetkel arvatavasti raisku minna. Eks näis, kas avalik pakkumine läheb üle avalikuks kauplemiseks. Jüri Ratas jääb aga enda juhitava partei lõksu niikauaks, kuni erakonna liikmete väärtust mõõdetakse pelgalt saadavate häälte arvuga.