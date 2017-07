Eestlane juba armastab viriseda. Praegu kütab seltskondades kirgi meie kliima ja oht, et korralikku sooja ja kuiva suve ei tulegi. Aga isegi kui tuleks, ei oleks me ikka rahul!

Kui vihma ei ole, siis on maa kuiv ja loodus ei saa piisavalt kastetud. Kui sajab vihma, jääb meile päikest, D-vitamiini liiga väheks, tuju on paha ja midagi ei viitsi teha. Päike aga teeb inimesed rõõmsamaks ja aktiivseks ning mõtted helgeks. Kui on korralik kuum Eesti suvi, siis oleme aga loiud ja otsime varju, et mitte päikesepiste tõttu pilti taskusse pista või riideid seljast higistada. Kas viga on meis, et me vingume või ilmas, et see kunagi ei sobi?

Jah, see vastab tõele, et kliimamuutused ei ole olnud positiivsed ja see teeb teadlasi, isegi poliitikuid murelikuks. Aga meie võiks proovida mõelda positiivsemalt. Üks mõnusamaid asju on kuuma ilmaga end jahutavas vees kasta ja külma jooki libistada. Kui sajab vihma, tõmbame õige riietuse selga ja ka siis ei jää miski tegemata. Tuleb kaasa haarata vaid punt häid sõpru ja positiivsus ning vihmane festival, kontsert või grillpidu ei ole sugugi halvem kui muidu. Kui meie päevapealt ise ilma paremaks keerata ei suuda, siis saame vähemalt enda suhtumist kontrollida, et maailma rohkem hingesoojust ja häid mõtteid juurde sünnitada.