Et maksud kappavad ülesmäge, ollakse harjunud. Et meile keelatakse või plaanitakse keelata aina enam mõnusid, mis veel paarkümmend aastat tagasi olid pea enesestmõistetavad, ollakse ka harjunud.

Ometi on ses tõusus midagi nii totrat, et ahmi õhku ja aja silmi punni. Keegi kuskil ikka mingi ihuliikmega mõtleb ka või. Keset suve õllehind üles ajada. Olgugi see meie suvi niisugune vettinud kaltsukene, nagu ta on. Paar päeva kehva suusailma tuleb ikka ette. Kui mitte enne, siis septembris, minu tähelepanekute järgi on kõik aastaajad kuu-paar ennast nihutanud. Lumi tuleb hiljem, vanasti tuli novembris, päike, soe ja muidu päevitus alles augustis-septembris. Aga varem käidi juba mais ujumas. Tõsi, laps on üks täiesti sõnakuulmatu ja külmakindel olend, kui miski lustlik tundub.

Oli kunagi – millal see oligi – võimalik aru saada, et suitsetajad löödi kõrtsudest, kohvikutest ja teistest einealaudadest välja 1. juulil. Kaval. Niikuinii keegi sel ajal eriti sisse ei kipu, ilmad ilusad, jõutakse sügisel ära harjuda mõnegi asutuse haisudega, mida tubakalehk varem varjas. Ah, see oli nii ammu. Mis enam haukuda, et kuhu jäid kõik need imetavad emad, kes pidid pahade suitsetajate asemel einelaudu täitma.

No on rabav. Nii pöörast tõusu tõesti ei mäletagi või kui, siis sellest ajastust, kui rubla kaotas väärtust nädalaviisi, palgad tuhandetes, letid tühjad, valuutapoed kuulutasid, et müügil ka piim ja leib.

Hüva, üks on, et lätlased võivad käsi hõõruda. Kogu Lõuna-Eesti, kel Lätti kiviga visata ja üle aia lasta, itsitada rumalate põhjalaste üle. Aga ega naljakat ole. Tarkpead, kes tulid maksutõusu ideele, kes jahuvad tähtsalt rahva tervisest, näitlikustavad taas, kuidas otsuseid tehakse mõtlemata korrakski kõrvalnähtudele. Suutmata neid isegi ette kujutada.

Sääst viina joomisest

Vaat, oli see jaanipäev. Ütlen mina kohe ennast kiites ära, et olen jaanilaupäeval tõenäoliselt üks kõige kainemaid meesterahvaid siin maal. Mitte päris kuiv, aga kui kõik ümberringi lakuvad, nagu saaksid selle eest palka, läheb noormehel tšakra kinni. Ei tahagi. Lõhnad juurde, maitse pärast, aitab täiesti. Isegi grillida polnud tuju, kah poolkohustuslik, käisid makaronid hakklihaga küll. Mis muidugi ei puutu asjasse.

Seekord tehti küla peal lausa kontsert. Lausa Vennaskond ise. Lootusetult häbeliku ilmega Truba ja kõik teised vahvad tasakaalukunstnikud. Täitsa tasuta, see tähendab, rahvale, Maardu linn vist maksis.

Tore oli. Oma jookidega sai sisse kah, järelikult oli mul seljakott vist kaheksa õllega, millel naine kogu aeg jultunult kallal käis. Purgiõlled, sest see on kergem, esiteks, no ja kilde ei tahaks, mine sa tea.

Muidugi poldud üksi sellised. Kuigi pakuti igasugu head ja paremat, käsitöösiidrit muu hulgas, enesestmõistetavalt narkootilise hinnaga. Ei, kellel ikka jaanipäeval väga raha alles jäänud, parem seljakott täis lüüa. Kui lubatakse.

Ja umbes pool joojat rahvast virutas viina. Kes puhtalt, kes segatult, kes noor, kes vana. Nagu oleks end harjutatud peatseks aktsiisitõusuks, öeldud maitsenäsadele ja maksale, et juulist saab õlut vähe ja harva, lepi vana jämedaga.

Või siis säästlikkusest. Mis on üks päris hirmutav mõtteviis, kui arvutama hakatakse, et, ütleme kümne õlle raha eest saab kaks viina, kae, topelt rohkem kraade. Vana tipsomaan kaebleb, et juua on maru tore, purjus olla on väga paha ja kui mõeldakse ette saabuvale joobele, siis on segased tunded küll.

Sinna suunda võib kõik liikuma hakata. Suvel sooja viina, appi. Või et poekotiga kodu poole jalutades see plasttopsik või pisilapik pihku. Kuidagi sobimatu. Lisaks, kuhu need kõik jäävad? Kõik need kestad, mida miskipärast raha vastu ei vahetata. Põõsa alla, tänavale, muidugi on palju neid häid, kes õigesse mulku viivad. Kildudeks võivad ka minna, õllepudelgi on viinakast, muide tugevam ega purune vastu asfaltigi alati. Ei tea isegi täpselt, miks, aga see tõenäoliselt tekkiv laga ja joobe eesmärgiks saamine on kuidagi eriti hirmutavad.

Ega midagi, võibolla peab vanuigi veel õlleteo ära õppima. Heh, võibolla mõtlesid aktsiisitõusu üldse välja need va hipsterid, käsitööõllede tootmise edendamiseks, sest enam käsitsi kui kodus ju õlut teha ei saa.