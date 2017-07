Eile õhtul sai Londonis erinevates happerünnakutes viga viis inimest.

Ühe mehe vigastused on BBC andmeil nõnda tõsised, et kahjustada on saanud tema edasise elu kvaliteet.

Viis rünnakut pandi toime 70 minuti jooksul. Politsei sõnul panid vähemalt neli rünnakut viiest toime mopeedil sõitnud kaks meest. Mopeedid varastati aga oma ohvritelt.

Hetkel on ühe kahtlusalusena vahistatud 16aastane noormees.