USA peaprokurör Jeff Sessions teatas eile, et vastutusele on võetud 412 petuskeemides osalenud meditsiinitöötajat, kes on murdnud arstivannet ning seadnud ohtu paljude inimeste elu.

Sessions nimetas Washingtonis toimunud pressikonverentsil juhtumit USA ajaloo suurimaks omataoliste hulgas, vahendab Daily Mail. Istungil märgiti, et juhtum hõlmab arste, meditsiiniõdesid ja apteekreid, kes on otsustanud oma ahnuse tõttu arstivannet rikkuda. Summa, millest kõneldakse on 1,3 miljardit USA dollarit.

Vastutusele võetute hulgas on ka näiteks kuus Michigani arsti, keda süüdistatakse ebavajalike opioidide väljakirjutamises. Mõnedel juhtudel saadi raha ravimite katmiseks terviseprogrammist ning need ei leidnud hiljem patsientide seas kasutamist.