27 aastat “Muppet Show’s“ Kermiti häält teinud Steve Whitmire on töö kaotamisest ahastuses.

Steve’ist sai Kermit 1990. aastal pärast Muppetite looja ja Kermiti hääle Jim Hensoni surma. Whitmire, kes on nukušõus kaasa löönud 1978. aastast saadik, kirjutas päev pärast vallandamise ilmsiks tulekut emotsionaalse blogipostituse, milles väljendas oma meeleheidet ja tunnet, et on oma mentorit Hensonit alt vedanud.

“Minu jaoks pole Muppetid üksnes töö või karjäär või isegi mitte kirg. See on kutsumus, pakiline, eitamatu, vastupandamatu eluviis,” kirjutas Whitmire. “See on olnud mu elutöö 19. eluaastast peale. Tunnen, et olen tippvormis, ja tahan, et kõik Muppetite armastajad teaksid: ma ei kaaluks eales Kermiti hülgamist.”