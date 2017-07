Kaks Iisraeli korravalvurit said surma ning üks vigastada, vahendab BBC. Tulistamine toimus varahommikul püha paiga Templimäe vahetus läheduses. Nii tulistajad kui hukkunud olid vähemusrahvuste esindajad.

Kolm Palestiina päritolu tulistajat põgenesid kuriteopaigalt Templimäele, kus politsei neile järele jõudis ja kurjategijad maha lasi. Iisraeli võimude sõnul olid ründajad noored mehed, vanuses 19-29 ning pärit Põhja-Iisraelist, Umm al-Fahmi linnast. Varem polnud ükski neist millegagi politseile silma jäänud.

Politsei kirjelduse järgi avasid ründajad nende pihta tule Lõvivärava juures. Värav viib Via Dolorosale, kristlastele tuntud Jeesuse kannatuste tee.

Kaks hukkunud politseinikku olid 22-aastane Kamil Shanan ja 30-aastane Hail Sattawi. Mõlemad mehed olid druusid. Druusid on väike vähemusrahvus, kelle usund on küll islamist välja kasvanud ning nad räägivad emakeelena araabia keelt, kuid moslemiteks neid ei peeta. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles oma pöördumises, et "täna on kurb päev, sest meie druusi vennad pidid maksma kõrgeimat hinda, et meie riiki kaitsta".

Kuriteopaiga ümbruskond on piirati kinni, et politsei saaks asitõendeid koguda.