Lapseootus on tervele perele imeline endaga muutusi toov aeg, mistõttu üritavad tänapäeva paarid võtta sellest ajast parimat. Teha ilusaid fotosessioone, istumisi ja pidusid perega. Kõik ootavad justkui koos, millal uus kodanik ilmavalgust näeb. Üks paarike on leidnud päris ägeda viisi, kuidas kõhu kasvamist jäädvustada.

Video algab sellega, kui rasedust on alles kolm nädalat ja loode alles terakese suurune, vahendab Love What Matters.

Nädalad lähevad ja muudkui kasvavad ka tulevase isa pihus olevad viljad - mustikas, vaarikas, kiivi jne.

Kui suur arbuus juba kõhukese kõrvale mahub, siis on aimata, et video ja rasedus saavad läbi. Viimaseks pildiks on kõigi osaliste käed. Ilus ja armas meenutus vanematele ja lapsele ka aastate pärast.