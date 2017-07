Täna tuli ilmsiks, et ettevõtjate Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidu „Tegus Tallinn“ kampaaniajuhiks saab meediamänedžer Mart Luik. Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja usub, et Luik on sellele vaatamata sõltumatu ning osaleb raadio päevapoliitika saates „Keskpäevatund“ vähemalt augustini.

Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul jätkab Mart Luik, kes on nõustunud olema ettevõtjate Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliidu „Tegus Tallinn“ kampaaniajuhiks, kaassaatejuhina Kuku päevapoliitilises saates „Keskpäevatund“ vähemalt suve lõpuni. „Eks siis, kui valimised hakkavad lähemale tulema, siis vaatame edasi,“ ütles Riikoja Õhtulehele. „Vaatame, kas nende nimekirjast üldse asja saab.“

Samas avaldas Riikoja usaldust Luige sõltumatusele. „Selge on see, et Mart ei hakka mingit poliitpropagandat ega kihutustööd tegema. Tal on saates vähemalt kaks osalist veel, kes teda vajadusel ohjavad Mõtleme pigem sellele, et kuulaja saaks võimalikult mitmekesist informatsiooni ja ilmavaadet.“

Mäletatavasti lõpetas poliitvaatleja Hannes Rumm, kes läks välisministeeriumisse nõunikuks, juuni lõpus Vikerraadio päevapoliitilise saate „Samost ja Rumm“ tegemise. Selle tõukeks oli ERRi ajakirjanduseetika nõuniku Tarmu Tammerki hinnang, mille järgi oleks Rummil võinud tekkida huvide konflikt sõltumatu vaatleja ja riigiametniku ülesannete vahel.