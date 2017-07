Maksimumpunktid õnnestus hindajatelt pälvida viiel joogil, neist ainsana sai nii meestelt kui ka naistelt kümme punkti testil teiseks tulnud Mikkeller The Sun. Sellist jooki, mida kõik testijad ostaksid, polnudki, aga kuus inimest seitsmest jooksid edaspidigi hea meelega peale äsja nimetatud the Suni ka Pulsi tumedat õlut.

Naistele ja meestele meeldivad erinevad õlled. Kõige ilmekamalt kinnitasid seda Gotlands Bryggeri Easy Rider Buldog, mida ostaksid kõik mehed ja mitte ükski naine, ning hele Puls, mida ostaksid kõik naised ja meestest mitte keegi. Esikolmikussegi pääses meestel ja naistel ainult üks ühine õlu – tume Puls. Siinkohal olgu märgitud, et meestel kuulusid esikolmikusse Mikkelleri The Sun (32 punkti), Gotlands Bryggeri Easy Rider Buldog (31 punkti) ja tume Puls (28 punkti). Naistele maitsesid enim tume Puls (27 punkti), Stone's Ginger Joe (23 punkti) ja Saku Originaal (22 punkti). Need punktid peegeldavad nelja mehe ja kolme naise maitse-eelistusi, kõrvalolev tabel kajastab testi lõpptulemust ehk Õhtulehe seitsmeliikmelise žürii ühist arvamust.

Testiks toorainet varudes avastasime endalegi üllatuseks, et Eesti poodides müüakse vaid heledat alkoholivaba õlut. Ainsa erandina õnnestus meil leida tume Puls. Samas kinnitab As Wiru Õlu müügijuht Urmas Lind, et tootmistehnoloogia seisukohast pole vahet, kas toota heledat või tumedat õlut. „Kuna tumeda õlle tarbimine on võrreldes heleda õlledega märksa väiksem, siis on seis sarnane ka alkoholivabade õllede osas,“ ei üllata promillideta humalavee ühetooniline valik müügijuhti sugugi.

Pimetestile kohaselt nägi žürii vaid fooliumisse keeratud pudeleid-purke. Testi esimeses voorus valasime kesvamärjukese suurde õlleklaasi, et kõik näeksid vahtu ja värvi ning siis algas nuusutamisvoor, ehk õlleklaas käis käest kätte. Sellele järgnes maitsmisvoor, kus igaüks valas väheke humalavett läbipaistvasse topsi. Enne iga järgmist võistlejat pesime suured klaasid ja väiksed topsid ära.

Pärast testi lõppu leidsid mehed ja naised üksmeelselt, et alkoholivabas õlles jääb peale promillidele puudu ka maitsest. „Esimene ja neljas õlu olid väga head (pimetestil 39 punkti kogunud Buldog ja 49 punkti kogunud The Sun – toim.), aga teised maitsesid kui üks tavaline lurr,“ märkis kolleeg. “Alkoholivabad õlled on enamasti lihtsalt hapu maitsega joogid,“ tõdes teine, et alkohol toimib õlles ka maitsetugevdajana.

Kuidas alkohol õllest välja võetakse?

„Alkoholivaba õlle tootmiseks kasutatakse mitmesuguseid tehnoloogiaid,“ ütleb Saku õlletehase peaõllemeister Tarmo Tappo ja toob välja neist neli levinumat.

Üks võimalus on kasutada spetsiaalset pärmi, nii et käärimise käigus ei moodustagi alkoholi. Teine võimalus on külmkäärimise režiim, kus käärimine peatatakse nii, et alkoholisisaldus jääks kuni 0,5% peale, ehk mahuks alkoholivaba õlle piirmäära alla. „Sel juhul polegi vaja alkoholi õllest eemaldama hakata,“ tõdeb Tappo.

Aga kui alkohol on juba õlles olemas, siis saab selle eraldada spetsiaalse membraanfiltri abil, mille väikesed nii-öelda avaused lasevad filtrist läbi vaid alkoholi. „Ka alkoholivaba Saku Originaali puhul eemaldatakse alkohol nn tavaõllest membraanfiltri abil, sest see võimaldab parimal moel säilitada pilsner-tüüpi heledale õllele omast kerget humalast maitset ja mõrkjat aroomi,“ ütleb Tamm.