+välimus kutsub proovima; küps tume toon; lõhnab nagu meretuul ja maitseb paremini, kui lõhna põhjal lootsin; maitse meenutab kalja, kuid kindlasti ostaksin; kergelt šokolaadine; parasjagu intensiivne õllemaitse; tänane lemmik, aga ma joongi tavaliselt tumedat õlut; pisut pähklise maitsega; mõnus, nii et torma või kohe poodi;

-tumeda õlle kohta lõhna napib, lõhna põhjal eeldasin täidlasemat rüübet.

6 ostaks, 1 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Mikkeller The Sun (American style wheat ale), 0,3% – 49 punkti

33 l pudel maksab 2,99€

liitri hind 9,06 €

+lõhn lubab mõnusat humalarikast õlut ja täpselt nii see maitsebki; püsiv vaht ja piisavalt hägune, ehk näeb paljulubav välja; ilusad mullid tõusevad põhjast üles; kerge, samas iseloomuga maitse; paraja magususega; esimesel hetkel jooks nagu pärisõlut; pärast kolmandat kutsuks tütarlapse deidile; nüansirikas lõhn ja mõnus mõrkjas maitse ehk täpselt see, mida kuumal ajal januga juua;

-välimus igav; lõhna põhjal lootsin enamat; maitse liiga viha

6 ostaks, 1 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Alkoholivaba nisuõlu Saku originaal (0%) – 44 punkti

0,33 l pudel maksab 0,85 €

liitri hind 2,58 €

+ täna proovitutest tugevaima lõhnaga; tuntav nisuõlle lõhn ja maitse, kuigi maitse võiks olla tugevam; salapäraselt hägune, kutsub proovima; nisuõllele kohaselt hägune; januga jooks kindlasti; maitseb peaaegu nagu päris õlu; vaht paras; tumekollane ja hägune – vist käsitööõlu?; hägune, et mitte öelda põnevalt sogane;

-välimus liiga hägune; vaht kõhnavõitu; mõru järelmaitse.

5 ostaks, 2 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Beerville 0% – 40 punkti

0,5 l purk maksab 0,79 €

liitri hind 1,58 €

+ mõnus humalane lõhn; ilus tumekollane õlu tiheda roosaka vahuga – super!; maitse parem kui lõhn ja välimus; maitse meeldib, kuigi ma ei oska seda kirjeldada; kergelt magus järelmaitse; pehme, magusa alatooniga maitse;

-humalalõhn on kadunud, nina tunneb vaevu magusust; ebamäärane lõhn; magus lõhn ei tekita isu; hapukas-mõru maitse; kummaline lõhn, aga õnneks mitte tugev

5 ostaks, 2 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Gotlands Bryggeri Easy Rider Buldog (0,4%) – 39 punkti

0,33 l pudel maksab 1,99 €

liitri hind 6,03 €

+kergelt humalane ja magus lõhn; mõnusalt vahune ja hägune; tihe ja püsiv vaht; kena tumekollane; humalane ja kergelt hapukas maitse; ilmselt käsitööõlu, aga kui palju juua, siis lööb ka kõhu lahti; selliseid võiks Eestis rohkem leida; lõhnab nagu päris õlu; ma ei armasta pastöriseerimata õlut, aga seda täitsa ostaksin;

-alkoholiga oleks tõenäoliselt hea, aga praegu jääb pisut lamedaks; lõhn meenutab õunamahla; kibe järelmaitse, nii et janujook see pole.

4 ostaks, 3 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Stone's Ginger Joe – 39 punkti

0,33 l pudel maksab 1,79 €

liitri hind 5,91 €

+ingveri lõhn kutsub jooma; lõhnab nagu lilleline limonaad; mullitab mõnusalt; maitse pole paha, kuigi õlut just ei meenuta; tänane lemmik;

-lõhnab nagu limonaad või pigem gaseeritud ingverivesi; magus ja liiga gaseeritud – limonaad, mis limonaad; lõhnab ja maitseb nagu pulgakomm; vaht kaob suisa helikiirusel, suur mull ei hoia vahtu; jube magus – õlu see küll pole.

4 ostaks, 3 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Saku Originaal – 38 punkti

0,5 l purk maksab 0,95 €

liitri hind 1,90 €

+meeldiv kergelt magus lõhn; kergelt mõrkjas ehk suurepärane janujook; vägev tihe vaht, mis püsib pikalt; täna proovitutest meenutab enim päris õlut; võimas vaht ja klaar jook; januga jooks kindlasti;

-liisunud maitse; maitse meenutab kergelt pulgakommi, ilmselt palju ei jooks; hapu vesi, kus humalat polegi; ei mingit lõhna!

3 ostaks, 4 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Warsteiner, 0% – 33 punkti

0,33 l pudel maksab 0,99 €

liitri hind 3 €

+ kerge lõhn; vaht selge ja kerge; maitse parem kui lõhn ja välimus; hea pehme maitse, kus magususega pole liialdatud; kerge leiva maitse; maitse viis pluss;

- lõhnab vähe lurrilt; humala asemel magus lõhn; appi, ma tunnen pissilõhna!; väga hele ja vahtu vähe; maitseb nagu kooliajal joodud odavad õlled; mittemidagiütlev välimus ja ilmetu maitse; õlle maitse asemel jääb suhu mingi segane tunne.

3 ostaks, 4 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Clausthaler Lemon – 32 punkti

0,33 l pudel maksab 1,05 €

liitri hind 3,18 €

+ mingi laimiõlu?; ninna lööb mõnus sidrun; hea humala lõhn; ilus vaht; miski limps, aga mitte paha; mõõdukalt magus; särtsakas maitse;

-lõhn vaevu tuntav; väga hele ja vaht nõrk; kummaline ja magus maitse; ega siia pole mõni siider sattunud?

3 ostaks, 4 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Puls hele, 0% – 31 punkti

0,5 l purk maksab 0,99 €

liitri hind 1,98 €

+ mõnusalt humalane lõhn; kena karamellkollane; vaht püsib kaua; hapukas-magus maitse, väga mõnus viljane maitse; see on nagu Õnne 13 – kirud, aga ikka vaatad;,

-maitse liisunud, purgi lõhn tunda; kuhu kadus õlle lõhn?; hapuka ja pea olematu lõhnaga emotsioonitu rüübe; plekilõhn õlle omast tugevam; lõhnab vähe seebi moodi; liiga läbipaistev; vana tüüpi alkoholivaba õlle maitse;

3 ostaks, 4 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Baltika 0, 0,5% – 31 punkti

0,5 l purk maksab 0,95 €,

liitri hind 1,90 €

+ ilus vaht; mõnus mahe lõhn; humalat napib, aga mulle meeldib; lõhna arvestades maitseb üllatavalt normaalselt;

-lõhn puudub; jälle see pagana purgilõhn; liiga hele ja häirivalt palju mulle; vaht viletsavõitu ja kaob ka kähku; maitses pole humalat ega muud, mis õlut meenutaks; igasugune õllelikkus puudub; lihtsalt üks mõrkjas-hapu vesi.

3 ostaks, 4 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Clausthaler Classic – 30 punkti

0,33 l pudel maksab 1,05 €

liitri hind 3,18 €

+näeb välja hele ja päikeseline nagu Raja Teele; maitseb kõvasti paremini kui lõhn lubas loota; välimus ahvatleb proovima; valades mullitab mõnusalt; karamelline lõhn;

-ebamäärane lõhn; kummaline loomaialõhn; lõhn jooma küll ei kutsu; liiga magus; kummaline kirbe-magus kõrvalmaiste; vaht vajub kiiresti ära; iseloomutu vesine maitse; lõhn tapab maitse; maitseb nagu näriks kuivatatud viljateri.

2 ostaks, 4 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Beede Krombacher Pils, alla 0,5% alkoholi – 26 punkti

0,33 l pudel maksab 1,75 €

liitri hind 5,30 €

+ kerge humala lõhn; ilus vaht, mis ka püsib kenasti; tugev vaht ja kena läbipaistev kollane värv; märksa maitsvam, kui välimuse põhjal võiks loota; keskmisest veidi kibedam, aga meeldiv; hästi joodav, sest humala viha ei domineeri;

- lõhn puudub; näeb kahtlaselt lahja välja; iseloomutu ja magus; gaasi liiga palju; igas mõttes igav; iseloomutu ja vesine maitse.

2 ostaks, 5 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

A. Le Coq Premium, 0% – 23 punkti

0,5 l purk maksab 0,95 €

liitri hind 1,90 €

+ meeldivalt kerge õllelõhn; vaht püsib kenasti; parajalt gaseeritud; kergelt hapukas; klassika – ilus selge värv ja vägev vaht, mis ka püsib kenasti; meenutab mulle täna proovitutest enim päris õlut; korralik harju keskmine;

-liisunud lõhn; purgilõhn rikub muidu head õlle lõhna; kirbe maitse, ebameeldiv järelmaitse; lihtsalt maitsetu; täitsa viha.

2 ostaks, 5 mitte

Alkoholivabad õlled (Robin Roots)

Mikkeller Barely (Berliner style weisse beer), 0,1% -18 punkti

0,33 l pudel maksab 2,99 €

liitri hind 9,06 €

+ meeldivalt pehme lõhn; esmane maitse on hea ja värske;

-käärinud lõhn, järelmaiste meenutab lahjendatud õunaäädikat; lõhn hapu ja maitseb ka õudselt hapult; välimus meenutab pigem õunamahla; tahaks välja sülitada; see äädikane värk õlut küll ei meenuta; välimus vähe sogane; käärimismaitse, äkki on see hapuks läinud?, maitse meenutab pigem siidrit.