Viimase aja üks tähtsaim sündmus Berliini ja Ankara suhetes on tegelikult Saksamaa otsus viia oma sõjaväelased minema İncirliki lennuväebaasist. İncirliki lennuväebaas on küll Türgi ja USA sõjaväe käsutuses, kuid aeg-ajalt on seal tehtud ruumi ka teiste riikide lennukitele. Nii leiti seal eelmise aasta alguses koht ka Saksamaa 260 sõjaväelasesele ja luurelennukitele Tornado. Sakslaste ülesandeks oli teha luuret Islamiriigi ja islamistide vastu.

Üleüldse on Türgil sakslastega viimasel ajal mitu kana kitkuda. Enne Türgi kevadist referendumit keelas Saksamaa Türgi poliitikutel oma riigis propaganda tegemise. Nii ei saanud Saksamaale sissesõiduluba Türgi justiits- ja ka majandusminister.

Vahetult enne G20 kohtumist avaldas Saksamaa vastuluureamet iga-aastase raporti, milles on nimetatud riigid, mis püüavad Saksamaa territooriumil spioneerimisega tegelda: Venemaa, Hiina ja Iraani kõrval ka Türgi.

Nädal tagasi soovis Türgi president G20 tippkohtumise ajal Hamburgis esineda Saksamaal elavate türklaste ees (Saksamaal elab vähemalt 1,5 miljonit türklast), kuid Saksamaa välisministeerium keelas selle propagandaürituse ära. Sellepeale vihastas Erdoğan end arvatavasti kringliks, mida tõestab ka tema kõnepruuk. Türgi president nimetas sakslaste temavastast otsust "inetuks sammuks" ja "poliitiliseks enesetapuks", lisades sakslasi ähvardades: "See on nagu bumerang, mis naaseb selle juurde, kes selle lahti laskis."

Erdoğan on tige ka seetõttu, et teda nimetatakse Saksamaal diktaatoriks ja et Saksa ajalehtedes ilmuvad tema sõnutsi Türgit laimavad artiklid. Juba varem on ta nimetanud Saksamaa meetodeid natslikeks. Eriti vihastas president selle peale, et Saksamaa on pakkunud varjupaika riigipöördekatses süüdistatavatele isikutele. "Te peate need terroristid Türgile välja andma. Kuni seda ei juhtu, suhtub Türgi Saksamaasse kui terroriste kaitsvasse riiki," teatas Erdoğan.

G20 kohtumisel toimus mitu kahepoolset kohtumist. Omavahel said suletud uste taga umbes tunni aja jooksul rahulikult vestelda ka Angela Merkel ja Erdoğan. Hilisemal pressikonverentsil kinnitas Merkel, et tal on Türgi presidendiga suuri lahkarvamusi ja vastuolusid, millest paljud puudutavad massiareste pärast mullust riigipöördekatset.

Muide, Erdoğan tegi Hamburgis huvitava avalduse, kui teatas, et Türgis kavandatakse uut riigipööret ja selle tellijaks on inimõigusorganisatsioon Amnesty International. Sellest rääkis ta siis, kui temalt küsiti, miks Türgis arreteeritakse kõigi teiste kõrval ka AI liikmeid.