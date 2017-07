Ameerika Ühendriikides Pennsylvania osariigis kadus 5.–7. juulil üksteise järel neli noort meest: Jimi Patrick (19), Mark Sturgis (22), Tom Meo (21) ja Dean Finocchiaro (19). Nende omaksed lootsid nii väga, et noormehed leitakse elusalt. Lootused kustusid lõplikult neljapäeval, kui Cosmo DiNardo (20) tunnistas, et tappis kõik neli eakaaslast ning juhatas politseinikud laipade juurde, vahendab Bild Online.

USA meedia andmetel põeb mõrvar skisofreeniat ja on viibinud psühhiaatriakliinikus sundravil. Ajaleht New York Post kirjutas viitega uurimisele lähedal seisvale isikule, et mõrvad on seotud narkoäriga. Nii tunnistas DiNardo ülekuulamisel, et kõik neli olid teda petnud või ähvardanud, kui ta neile marihuaanat müüa soovis.

Mõrvari vanemad on seni kommentaaridest keeldunud. Teada on, et nad soovivad palgata advokaadiks Fortunato N. Perri, kes hiljuti sai tuntuks Bill Cosby kaitsjana.