Tänavu on 12. juuli seisuga üle Vahemere Euroopasse jõudnud 103 175 põgenikku, teatas reedel värskes raportis Rahvusvaheline Migratsioonioperatsioon (IOM).

Neist 85% on registreeritud Itaalias ja ülejäänud 15% Kreekas, Küprosel ja Hispaanias. IOM-i esindaja lisas, et värske raport ei arvesta veel 7721 põgenikku, kes päästeti Liibüa rannikul Vahemerest 10.–12. juulil. Seejuures võeti 12. juulil päästelaevadele koguni 4176 Euroopasse pürgijat. Tegemist on peamiselt majanduspõgenikega, kes soovivad tulla Euroopasse paremat elu otsima. Uppunud põgenikke on tänavu Vahemeres registreeritud 2357, neist 60 lisandus viimasel nädalal.