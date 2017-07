Toomas Hendrik Ilves andis intervjuu mainekale väljaandele Thought Economic. Usutluses soovitas president noortel oma haridusteed väljaspool kodumaad jätkata.

"Praegu on vaid 2% eurooplastest omandanud hariduse väljaspool kodumaad - see võiks kasvada kuni 45%-ni," ütles Ilves.

"Provintslikkus, mida esineb nii paljudes riikides, oleks märgatavalt väiksem, kui oleks peetud normaalseks vähemalt aasta kesk- või ülikooliharidust omandada mõnes välisriigis."

Ilves kõneles, et Euroopa on üks tervik ning sa võid olla kõike seda, mida soovid ja kus soovid - tuleks vaid pisut arendada oma keeleoskust.

"Ma julgustan kõiki noori tegema esimene samm, et minna õppima kuhugi mujale. Kuhugi kaugemale. Tavaliselt on sel kaks tagajärge. Üks on see, et te hindate oma riiki rohkem, teiseks mõistate, et inimesed on erinevad ning et see on normaalne."