Raadiohääl Brigitte Susanne lõpetas eelmisel kuul Tartu ülikooli, kust sai näppu ajakirjanduse bakalaureusediplomi. Siis jäi ta edasiõppimise kohalt veel salapäraseks, kuid nüüd on selge, et sel sügisel ta koolipinki nühkima ei hakka.

"Ma lõpetasin elus väga olulise etapi – bakalaureuse. Selle kõrvalt näitlesin ja alustasin täie auruga tööd Power Hit Radios. Võtan lõpuks nüüd aega iseendale ja saavutatu nautimisele," ütleb Hunt Õhtulehele.

"Power pakub mulle nii palju väljakutseid ja tahan keskenduda praegu tööle ja paremaks raadiohääleks saamisele. Lisaks ma pole leidnud aega, et kirjutada –ja kirjutamine on üks minu suurimaid kirgesid." Brigitte otsustas, et võtab aasta vaba aega reisimiseks ja loodetavasti saab ka teada, kuhu ta jõuda tahab.

"Bakalaureus on suupiste, magister on pearoog. Kindlasti ei jää mu haridustee poolikuks. Loodetavasti piisab mulle ühest aastast, et selgusele jõuda, mida magistris edasi õppida," ütleb ta ja tunnistab, et on puudust tundnud ka näitlemisprojektidest. "Ehk elu ise juhatab mind sel aastal täpselt sinna, kuhu ma jõudma pean."

Brigitte Susanne ütleb, et tegi küll sisseastumiskatsed Tallinna ülikooli nüüdismeedia erialale, kuid sai vestlusel aru, et see eriala ei ole tema teetass.