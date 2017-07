New York Post teab pajatada, et stiili-ikoon Alexa Chungi (pildil) ja teletäht Alexander Skarsgardi (pildil) armastus on otsa saanud.

Briti stiilikuninganna hakkas seriaalide “True Blood” ja “Big Little Lies” naistelemmiku Skarsgardiga semmima 2015. aastal. Kuid sel nädalavahetusel lasi Alexander endale juba modell Toni Garrniga pimekohtingu korraldada. Garrn on tuntud Leonardo DiCaprio eksina. New York Posti andmeil ei hakanud Alexanderi ja Toni vahel susisema. “Teist kohtingut ei pruugi järgneda.”

Skarsgardi ja Chungi nähti viimati üheskoos mais.